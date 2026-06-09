Dos muertos dejó un ataque a balazos entre delincuentes en Chorrillos | VIDEO

Un sangriento escenario de criminalidad sacudió el distrito de Chorrillos a plena luz del día. Dos ciudadanos de nacionalidad venezolana fueron asesinados a tiros por sicarios en las inmediaciones de la avenida El Sol. El doble homicidio, que respondería a un cruento ajuste de cuentas entre bandas rivales del sector de San Genaro, ocurrió a escasas cuadras de importantes dependencias policiales, evidenciando el avance de la delincuencia en la capital.

Persecución, atropello y muerte en la vía pública

Cámaras de seguridad de la zona registraron el inicio del ataque. Las imágenes muestran a dos hombres que descendieron de un vehículo intentando huir de sus perseguidores. Uno de ellos ingresó a una calle sin salida, donde fue alcanzado por un automóvil que lo atropelló.

Tras caer herido al suelo, los criminales lo atacaron a golpes y le dispararon a quemarropa. La víctima intentó reincorporarse para escapar, pero se desplomó sin vida en la puerta de una panadería local. El tiroteo desató el terror entre los transeúntes, quienes se vieron obligados a refugiarse en los locales comerciales cercanos para salvaguardar sus vidas.

Asesinado a bordo de un autobús de transporte público

La segunda víctima emprendió la huida a pie corriendo por la avenida Guardia Civil y cruzando la avenida Los Faisanes hasta llegar a la concurrida avenida El Sol. Alrededor de las 12:30 p.m. —coincidiendo con la salida de escolares de colegios aledaños—, el hombre abordó un bus de la empresa de transportes ‘Santo Cristo’ simulando ser un pasajero común en un intento desesperado por perder a los delincuentes.

Sin embargo, los sicarios, que se desplazaban a bordo de una motocicleta, identificaron el vehículo. Uno de los atacantes descendió de la moto, subió al transporte público y abrió fuego contra la víctima dentro de la unidad.

Los peritos de criminalística hallaron al menos nueve casquillos de bala en la escena del segundo crimen. Testigos presenciales, como una comerciante ambulante que se camufló detrás de su puesto de trabajo, denunciaron el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran.

El hecho ha generado profunda indignación vecinal debido a la ubicación estratégica del ataque: a pocas cuadras de la zona se localizan el Escuadrón Verde de Lima Sur, el Depincri de Chorrillos y, de forma colindante, la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP). Pese a la cercanía de estas sedes, la respuesta policial no fue inmediata; un vehículo de serenazgo llegó al lugar minutos después, cuando los delincuentes ya habían escapado.

Las primeras investigaciones de la Policía Nacional apuntan a que este doble homicidio forma parte de una disputa territorial entre mafias que operan desde San Genaro. Tras perpetrar los asesinatos, los sicarios huyeron utilizando una ciclovía local en sentido contrario para perderse en las zonas altas del distrito. Este caso se suma a la preocupante ola de homicidios registrados en la jurisdicción durante las últimas semanas.

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