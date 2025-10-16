Aerolínea cancela vuelos de Lima-Cancún por cobros del aeropuerto Jorge Chávez

La ruta aérea de Lima a Cancún a través de Sky Airlines Perú ya no seguirá saliendo, pues así lo anunció la misma aerolínea en donde indica que esta medida es por el cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) en el aeropuerto Jorge Chávez.

Al igual que Latam y la cancelación de su ruta Lima – La Habana, Sky tomó la misma medida pero con Cancún. A esto también se le agrega que el turismo a México ha descendido luego de que el país norteamericano pida visa a los peruanos para viajar a su país.

Cabe mencionar que la cancelación de esta ruta recién se implementará el 10 de marzo de 2026. Asimismo, desde esa fecha hasta el 31 de marzo, solo saldrán vuelos los días martes, jueves y sábados hasta el cierre definitivo de la ruta el 31 de marzo de 2026.

El cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) se aplicará a los pasajeros nacionales con conexión internacional por el uso de sus instalaciones. Debido a este cobro, las diversas aerolíneas en Perú rechazan la medida ya que los vuelos áereos subirán de precio.

