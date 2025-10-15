Incendio dentro de restaurante del Real Plaza Centro Cívico | VIDEO

Esta mañana, un nuevo incendio dentro del centro comercial Real Plaza Centro Cívico se originó cerca del mediodía este miércoles 15 de octubre. Pues según los videos que llegaron al chat de Latina Noticias, la chimenea del restaurante Long Horn se incendió y el humo empezó a salir por todo el local.

Hasta el lugar, llegaron los bomberos quienes pudieron controlar el fuego y el humo que salía del lugar. Cabe mencionar que el último lunes, otro amago de incendio también se reportó en el lugar solo que en otro restaurante.

Fue el restaurante Rústica del Centro Cívicoquien sufrió la quemadura de su chimenea por lo que las autoridades clausuraron el local tras el incidente. Las personas en el lugar mantuvieron la calma y fueron evacuados para evitar tragedias.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7