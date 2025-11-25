Anuncian nuevos bloqueos de celulares no registrados: 400 mil equipos serán desactivados durante el estado de emergencia

En el marco del estado de emergencia, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) confirmó que continuará con el bloqueo semanal de celulares que no se encuentran en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) y que están vinculados a personas con historial negativo.

La medida se aplicará en cuatro etapas —25 de noviembre, 2, 9 y 16 de diciembre— y comprende la desactivación de 100 mil equipos móviles por semana, alcanzando un total de 400 mil celulares bloqueados.

Con esta nueva intervención, OSIPTEL superará la meta proyectada para el 2025, llegando a 2 595 059 equipos inhabilitados por irregularidades como IMEI inválidos o clonados. La entidad precisó que los dispositivos bloqueados no podrán operar en ninguna de las cuatro empresas operadoras, lo que contribuirá a reducir las llamadas con fines delictivos y a frenar el mercado negro de celulares robados o adulterados.

“Estamos ejecutando bloqueos sostenidos para impedir que equipos móviles con procedencia irregular sigan operando en el país. Estas acciones buscan proteger a los ciudadanos y cortar las rutas de la delincuencia”, señaló Jesús Guillén, presidente ejecutivo (e) de OSIPTEL.

¿CÓMO ES EL PROCESO DEL BLOQUEO?

El sistema Renteseg, administrado por el OSIPTEL, enviará a las empresas operadoras la orden de bloqueo de celulares que no están registrados en la lista blanca y relacionados con personas que usan código IMEI alterados (inválidos o clonados).

Luego de ello, las empresas tendrán un plazo de hasta dos días hábiles para enviar a sus abonados el mensaje de texto (SMS) informando que el bloqueo de estos equipos se realizará como máximo en dos días hábiles.

Si una persona recibe este mensaje y considera que adquirió el celular de forma lícita, puede acudir a las oficinas de atención del OSIPTEL a nivel nacional, llevando el equipo y, de ser el caso, el comprobante que acredite su compra lícita. El personal del regulador realizará las verificaciones para determinar que el celular no haya sido alterado.

Si supera las validaciones, el usuario deberá firmar una declaración jurada en la que afirme haber adquirido su equipo de manera legal y así se registrará en la lista blanca.