Apagado de motores: Transportistas confirman nuevo paro en Lima y Callao ante incremento de crímenes

Ante la ola de crímenes que se han registrado en los últimos días, el gremio de transportistas apagarán sus motores y llevarán a cabo un nuevo paro en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, según confirmó el director de la Cámara Internacional de Transporte, Martín Ojeda.

El líder de Transportes Unidos señaló que el primer paro del 2026 se llevará a cabo este jueves 15 de enero en señal de protesta ante el alarmante incremento de los ataques en contra de los transportistas, los cuales han dejado muertos y varios heridos, incluyendo pasajeros.

El dirigente Julio Rau Rau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transportes, había anunciado ayer que todas las empresas de transporte urbano conformadas por los cuatro conos acatarán la paralización ante la falta de resultados por parte de la Policía Nacional para controlar los asesinatos y casos de extorsión.

