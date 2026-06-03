Visa y Mastercard dejan de operar en Cuba por restricciones de Estados Unidos

Los servicios financieros internacionales de Visa y Mastercard dejarán de funcionar en Cuba desde el 6 de junio, según informó el Banco Central de Cuba (BCC). La decisión de retirada se da luego de que un banco extranjero que realizaba operaciones con ambas compañías en la isla anunciara su salida con el fin de evitar las sanciones que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decretase el 1 de mayo.

Según Fincimex S. A., la entidad bancaria del conglomerado militar cubano Gaesa que se encarga de gestionar el flujo de remesas y divisas en Cuba, relató que la decisión “imposibilitaría recibir ingresos como resultado de la comercialización de bienes y servicios por intermedio de tarjetas internacionales”.

“Dicha interrupción se relaciona directamente con la Orden Ejecutiva No. 14404 del 1 de mayo, emitida por el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, como parte de su estrategia de asfixia contra el pueblo de Cuba”, indicó la empresa estatal cubana.

El BCC no reveló el banco extranjero que dejó la isla, pero informó que “se hace ilícito e imposible continuar con la ejecución de los acuerdos con la entidad cubana”.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7