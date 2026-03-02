Así quedó la iglesia San Lázaro tras colapso parcial de su techo minutos antes de misa

Parte del techo de la iglesia San Lázaro, ubicada en el Rímac, se desplomó el último domingo sobre el altar principal del templo, generando alarma entre los vecinos que se encontraban cerca al recinto. El incidente ocurrió minutos antes que se inicie la misa del mediodía.

Afortunadamente no había la presencia de fieles y miembros de la orden dentro de la iglesia al momento del derrumbe, por lo que no se reportaron víctimas que lamentar.

El desplome se habría producido por el deterioro de las estructuras del recinto religiosos. Vecinos piden la intervención del Ministerio de Cultura ya que otro episodio similar podría terminar en una verdadera tragedia.

