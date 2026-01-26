ATU emite comunicado tras choque de bus del Metropolitano contra puente de la estación México

Tras el choque de un bus del Metropolitano contra la base de un puente en la estación México, en la Vía Expresa, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) emitió un comunicado donde señala que se “ha procedido a activar protocolos de emergencia”.

En un pronunciamiento a través de X, la entidad indicó que personal de la ATU se encuentra en el lugar atendiendo a los usuarios afectados. “Se están tomando las medidas operativas a fin de garantizar la continuidad del servicio y permitir la circulación de las demás unidades”, se lee en el comunicado.

🚨 #ATUInforma

Hace minutos se acaba de registrar un accidente vehicular que involucra a un bus del Metropolitano, a la altura de la estación México. pic.twitter.com/Hp4gBMwp50 — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) January 26, 2026

Por último, aseguran que se investigarán las causas del incidente para determinar responsabilidades.

Personal de los bomberos, el Minsa y la Policía Nacional han atenido a más de 30 heridos tras el choque. La vía exclusiva del Metropolitano, además, quedó restringida afectando a pasajeros con destino a San Isidro, Miraflores y Chorrillos.

