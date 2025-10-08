Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Lima

Balacera en pleno concierto de Agua Marina en Chorrillos | VIDEO

Lima
vsanchezc@latina.pe
vsanchezc@latina.pe
Compartir

Lo último. Este miércoles 8 de octubre se venía desarrollando un concierto de Agua Marina y Zaperoko en el Círculo Militar de Chorrillos. Los asistentes corrieron del lugar y buscaron un lugar seguro tras el incidente.

Según las primeras informaciones, el ataque a balazos habría iniciado detrás del escenario en donde en pleno show, se escuchó una serie de balazos. El sonido hizo movilizar a todos los integrantes de la agrupación en donde se ve a uno de ellos caer al piso.

Información en desarrollo…

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7

 

Siguiente artículo