Balacera en pleno concierto de Agua Marina en Chorrillos | VIDEO

Lo último. Este miércoles 8 de octubre se venía desarrollando un concierto de Agua Marina y Zaperoko en el Círculo Militar de Chorrillos. Los asistentes corrieron del lugar y buscaron un lugar seguro tras el incidente.

Según las primeras informaciones, el ataque a balazos habría iniciado detrás del escenario en donde en pleno show, se escuchó una serie de balazos. El sonido hizo movilizar a todos los integrantes de la agrupación en donde se ve a uno de ellos caer al piso.

Información en desarrollo…

