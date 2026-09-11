Balaceras dejan dos muertos en el Callao: Una víctima es nieta del cantante Manuel Donayre

Dos balaceras se produjeron este viernes 11 de septiembre en puntos cercanos del Callao. En la segunda de ellas, ocurrida al lado de una cancha de fulbito donde se venía desarrollando una olimpiada escolar, murió una pareja, siendo la mujer identificada como Guisella Donayre (32), nieta del cantante criollo Manuel Donayre.

El hombre que murió producto de impactos de bala, Henry Mogollón (28), tenía antecedentes por hurto y robo. Este ataque de sicarios, que dejó a otro hombre con una herida en la pierna, un padre de familia que había asistido a la jornada deportiva, se produjo a escasas cuatro cuadras de la Comisaría de Bocanegra.

Videos grabados por los padres de familia mostraron las escenas de terror generadas por la presencia de muchos niños que participaban alegres de la actividad escolar cuando de pronto se escucha la ráfaga de disparos.

El primer atentado, ocurrido cerca de dos horas antes en el Pasaje Villegas, dejó dos heridos de gravedad que fueron conducidos de emergencia al establecimiento de salud más cercano.

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