Cierran Puente de los Suspiros por seis meses debido a trabajos de conservación

El Puente de los Suspiros fue cerrado totalmente al tránsito peatonal desde hoy por un periodo de seis meses. La medida forma parte de un operativo de conservación patrimonial dispuesto por la Municipalidad de Barranco y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

El cierre coincide con la temporada de mayor afluencia turística y las celebraciones por San Valentín. Según las autoridades, la restricción busca prevenir accidentes y proteger esta estructura histórica del siglo XIX, que conecta la Bajada de los Baños con el centro histórico del distrito.

Durante los 180 días de intervención, personal municipal controlará la zona y se habilitaron rutas alternas señalizadas para peatones, vecinos y turistas.

El proyecto, a cargo del Consorcio Barranco, supera el millón de soles e incluye el reemplazo del entablado, refuerzo estructural, restauración de barandales y faroles, además de la instalación de iluminación LED.

