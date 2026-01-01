¡Bienvenida Mara! La primera bebé del 2026 nació gracias a fertilización in vitro en el INMP

La pequeña Mara nació a las 00:14 horas del 1 de enero gracias a un tratamiento de fertilización in vitro realizado en el Instituto Nacional Materno Perinatal. El Minsa destacó el caso como un símbolo de esperanza y del avance de la salud pública especializada en el país.

El primer nacimiento del 2026 en el Perú se registró a los 14 minutos del nuevo año. Se trata de Mara, una bebé concebida mediante un tratamiento de fertilización in vitro y nacida por parto natural en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), informó el viceministro de Salud Pública, Leonardo Rojas Mezarina, en representación del ministro de Salud, Luis Quiroz Avilés.

“Mara es una bebé largamente esperada por sus padres y refleja el trabajo especializado y multidisciplinario que realiza el Instituto Nacional Materno Perinatal en la salud materno perinatal del país”, señaló el funcionario, al destacar el esfuerzo del equipo médico que participó en el procedimiento y el acompañamiento integral durante el embarazo.

MÁS NACIMIENTOS Y PARTO HUMANIZADO EN EL INICIO DEL AÑO

El viceministro precisó además que los padres de la recién nacida cumplieron rigurosamente con los controles prenatales, lo que permitió un embarazo y un parto exitosos. Añadió que este nacimiento simboliza una historia de esperanza y reafirma el compromiso del Ministerio de Salud y del INMP, institución que este año cumple 200 años de vida y se consolida como referente nacional en salud materno perinatal.

Durante las primeras horas del 1 de enero también se registraron otros dos nacimientos en el INMP. Kendra nació a las 00:25 horas con un peso de 3.510 gramos, mientras que Kaleb llegó al mundo a las 04:59 horas, pesando 3.600 gramos. Los tres partos se realizaron con acompañante y tanto las madres como los recién nacidos se encuentran en buenas condiciones de salud.

Por su parte, el director del INMP, Félix Ayala Peralta, informó que hasta las 09:00 horas se contabilizaron 12 nacimientos, todos atendidos bajo el enfoque de parto humanizado. Además, resaltó que el instituto cuenta con el único Servicio de Medicina Reproductiva del sector público que realiza tratamientos de fertilización in vitro a través del Seguro Integral de Salud (SIS), demostrando que la salud pública puede ofrecer procedimientos de alta complejidad con resultados exitosos.

Como parte de la jornada, las familias recibieron obsequios de la Biblioteca Nacional del Perú, que entregó a los recién nacidos una colección de 30 libros infantiles, reforzando el enfoque integral de bienestar y desarrollo desde los primeros días de vida.

