Bolivia expulsa a la novia del cabecilla de ‘Los Pulpos’: Keysi Salvatierra será trasladada al penal de Trujillo

Keysi Salvatierra Vigo, presunta conviviente de Johnsson Smit Cruz Torres, cabecilla de la organización criminal conocida como ‘Los Pulpos‘, ya se encuentra en territorio peruano luego de ser capturada durante un operativo en la ciudad de La Paz, en Bolivia.

La joven de 29 años fue trasladada a Juliaca, en Puno, y se espera que en las próximas horas sea llevada a la región de La Libertad debido al requerimiento de la justicia en Trujillo que pesa en su contra.

A Salvatierra Vigo le espera una prisión preventiva por el caso de secuestro del hijo de una regidora en 2021. Se conoció que será internada en el penal trujillano El Milagro mientras duren las investigaciones.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7