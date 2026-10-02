BTS en Lima: cómo evitar estafas con las entradas y qué llevar al concierto

En un nuevo episodio de Alerta Latina, conducido por la periodista María Horna, las integrantes del podcast Kpopverso compartieron recomendaciones para los fans que asistirán a los conciertos de BTS en Lima, programados para el 7, 9 y 10 de octubre de 2026, a las 8:00 p. m., en el Estadio San Marcos.

Durante la conversación, explicaron cómo evitar estafas con las entradas y qué medidas deben tomar los ARMY antes y durante el esperado espectáculo.

ENTRADAS DIGITALES Y RECOMENDACIONES PARA EVITAR ESTAFAS

Uno de los principales consejos está relacionado con las entradas digitales para el concierto de BTS. Las integrantes de Kpopverso explicaron que los boletos se gestionan mediante la aplicación Quentro y que no pueden descargarse en formato PDF ni utilizarse a través de capturas de pantalla.

Por ello, recomendaron tener especial cuidado con quienes ofrecen entradas enviadas por WhatsApp u otros formatos que no pueden ser utilizados para ingresar al recinto.

Ante la posibilidad de que algunos fans todavía no tengan entrada, las jóvenes recomendaron mantenerse atentos a los anuncios oficiales de la ticketera. Como referencia, señalaron que en Colombia se liberó una cantidad adicional de boletos pocos días antes de un concierto. Sin embargo, aclararon que esto no significa que vaya a ocurrir lo mismo en Lima, por lo que pidieron no caer en ofertas de supuestos vendedores que podrían terminar en una estafa.

RECOMENDACIONES PARA ASISTIR AL CONCIERTO DE BTS

Las integrantes de Kpopverso también detallaron algunas de las recomendaciones para asistir al concierto de BTS. Entre ellas, acudir únicamente en la fecha correspondiente a la entrada adquirida para evitar aglomeraciones y respetar las disposiciones establecidas para las tres jornadas.

También recordaron que existen objetos que no podrán ingresar al recinto, como cámaras profesionales y paraguas, y recomendaron llevar bolsos pequeños que cumplan con las dimensiones permitidas.

Otro aspecto destacado fue la importancia de respetar la privacidad de los integrantes de BTS y no seguirlos en hoteles, aeropuertos o lugares donde se encuentren, ni difundir información sobre sus ubicaciones.

Finalmente, las integrantes de Kpopverso señalaron que respetar estos límites también forma parte del vínculo entre BTS y sus fans, ya que la seguridad debe ser una prioridad tanto para los artistas como para el público.