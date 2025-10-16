Cardenal Castillo sobre muerto en protesta: “Es un día de luto para rezar por los desaparecidos de este mundo”

57El cardenal Carlos Castillo se pronunció sobre la muerte de un joven durante las manifestaciones del jueves 15. El arzobispo de Lima expresó su rechazo ante la violenta represión por parte de la Policía Nacional y señaló que habrían tenido un “desesperado” actuar.

“Hoy día es un día de luto para rezar por las personas que han sido vilmente desaparecidas de este mundo y por las personas heridas, en quienes podemos sentir la presencia de acciones negativas, desesperadas”, declaró en su meditación nocturna difundida por el Mes Morado.

Asimismo, manifestó que el pueblo ha venido adoptando actitudes que lo alejan del corazón de Jesús, como los violentos actos registrados durante las últimas protestas.

“El corazón de nuestro pueblo se ha ido endureciendo, formado más a la imagen del dinero duro, de la ambición, de la arrogancia, de la presunción, de la frivolidad. Más lejano del corazón de Jesús y más cercano a ese corazón endurecido por el dinero que está conduciendo a duplicar la violencia, la maldad”, sentenció.

Por otro lado, sentenció la represión cometida por agentes policiales, que terminaron con el fallecimiento de Eduardo Ruiz Sanz, un joven de 32 años asesinado a balazos por el suboficial de tercera Luis Magallanes.

“No se puede seguir violentando de ninguna manera y de ningún ángulo. La violencia de los extorsionadores también tiene que terminar, no conduce a ninguna parte. La violencia también de los que han errado teniendo una función de pacificación, que tiene que investigarse y aclararse, como muchos han dicho ya”, sostuvo.