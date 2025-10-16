Fiscalía inició investigación por homicidio calificado en agravio de Eduardo Ruiz

La Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, que dirige el fiscal provincial Roger Yana Yanqui, inició investigación preliminar contra los que resulten responsables por el delito de homicidio calificado en agravio de Eduardo Ruiz, de 32 años de edad, quien falleció tras recibir un disparo con arma de fuego en el tórax durante las protestas realizadas en el Centro de Lima, ayer miércoles 15 de octubre.

Entre las diligencias dispuestas, solicitó a la Región Policial Lima que remita los planes de operaciones, órdenes telefónicas y demás documentación que ayude a precisar las organizaciones de comando, zonificación, distribución de personal policial y demás detalles respecto a las acciones de los agentes durante la jornada de protesta.

Del mismo modo, se requirió informes de las divisiones policiales que intervinieron en las manifestaciones, así como el listado del personal que prestó servicios en las zonas de incidencia.

El fiscal encargado del caso también pidió el historial clínico de Eduardo Ruiz en las últimas horas y la presencia de un perito de análisis digital forense para extraer videos de las cámaras de videovigilancia de la zona con el fin de trazar el recorrido que hizo la víctima.

Finalmente, se informó que la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo ya cumplió con las disposiciones de levantamiento del cadáver en el Hospital Arzobispo Loayza y que continúa realizando la recolección de evidencias audiovisual y balística en las inmediaciones de la Plaza Francia, donde ocurrió el asesinato, entre otras actuaciones fiscales.

