Congreso lamenta muerte de joven rapero baleado durante protesta

El Congreso de la República lamentó el fallecimiento de Eduardo Ruiz Sáenz, joven cantante urbano que murió durante las manifestaciones del 15 de octubre en Lima. A través de un comunicado, la Mesa Directiva expresó sus condolencias a la familia.

Además, en el pronunciamiento firmado por los vicepresidentes Fernando Rospigliosi, Waldemar Cerrón y ICogrelich López, se detalla la solicitud de solicitó una investigación rápida y transparente para esclarecer las circunstancias del hecho.

#CongresoInforma a la opinión pública lo siguiente. 👇 pic.twitter.com/gl7gWFCKvE — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 16, 2025

Asimismo, el Congreso expresó su respaldo a la Policía Nacional del Perú (PNP), indicando que sus agentes también fueron víctimas de ataques violentos perpetrados por “delincuentes infiltrados” en la marcha.

