Carlos Miguel y Orquesta: Uno de los dos músicos heridos está grave tras ataque de sicarios

El cantante Carlos Miguel se pronunció luego del atentado que sufrió junto a su orquesta durante una presentación en la avenida Túpac Amaru, kilómetro 17, urbanización La Flor, en Carabayllo. Visiblemente conmocionado, el artista confirmó que dos de sus integrantes resultaron heridos de bala y que uno de ellos se encuentra en estado grave.

En declaraciones para Latina Matinal, el líder de la agrupación de cumbia señaló que el músico que resultó más afectado durante el ataque responde al nombre de Guillermo Pérez, de nacionalidad venezolana. Según explicó, una bala le impactó por la espalda y salió por el tórax.

En otro momento, el exintegrante del Grupo Guinda señaló que el ataque de los delincuentes se perpetró desde la parte posterior del escenario, una modalidad que también fue usada por los sicarios que dispararon contra la orquesta Agua Marina el pasado 8 de octubre del 2025.

Carlos Miguel también confirmó que recibió amenazas extorsivas, sin embargo, el último mensaje que recibió por parte de los delincuentes fue aproximadamente hace tres meses.

MINSA INFORMA ESTADO DE MÚSICOS

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud dio a conocer que los dos músicos que resultaron heridos en el atentado contra la agrupación ‘Carlos Miguel y Orquesta’ fueron trasladados al hospital Sergio Bernales y que ambos se encuentran estables.

🔴 El Ministerio de Salud informa lo siguiente: pic.twitter.com/KyKyURaPPh — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) January 2, 2026

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7