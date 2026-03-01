Caso Lizeth Marzano: Cámaras registran a suboficial llegar a edificio de Francesca Montenegro tras accidente

Información aérea revelada en Punto Final demuestra que Adrián Villar viajó a Cajamarca, horas después de atropellar a la campeona de buceo Lizeth Marzano. Sin embargo, ese mismo día regresó. Cámaras de seguridad muestran la llegada de un suboficial de la policía al departamento de Francesca Montenegro, entonces pareja de Villar. Las pericias continúan mientras la familia de la deportista solicita la medida de prisión preventiva.

A las 23:03 del martes 17 de febrero, Lizeth Marzano corría por calles de San Isidro en dirección al Golf, ruta que no era nueva para ella. Hasta que un vehículo color gris que iba por el carril izquierdo pase al carril central e impacta contra ella. El auto no se detiene y huye del lugar. Vecinos intentaron auxiliarla y recién a las 11:40 pm pudo ser trasladada al Hospital Casimiro Ulloa, pues el SOAT no se activó para que sea atendida en una de las clínicas cercanas. Una hora después, Lizeth perdió la vida.

A las 2:45 a.m. una cámara de seguridad registra lo que ocurre en el parque ubicado frente al departamento de Francesca Montenegro. Alrededor de las 3:00 a.m. se ve en un parque a Adrián Villar, su padre y su pareja, la periodista Marisel Linares que descendieron del auto blanco en el que llegaron. Alrededor de las 3:12 a.m. se encuentran con la entonces pareja de Adrián, Francesca Montenegro junto a su padre, el abogado Juan Montenegro.

A las 3:39 a.m. Adrián Villar se despide de su padre y se va al departamento de Francesca Montenegro. Según información a la que Punto Final accedió, se reunieron para tener asesoría legal, en donde Juan Montenegro habría señalado que debería ponerse a disposición de las autoridades y que se habría ofrecido a acompañarlo.

Minutos después, las cámaras también captan a Marcela Chirinos, madre de Adrián llegar al departamento en una camioneta blanca, se despide de Adrián, quien luego vuelve al departamento.

“La defensa trató de vender la teoría de que se puso a derecho media hora antes de que acabe el plazo de flagrancia… Ponerse a derechos es después de esa reunión, entregarse a la policía”, señaló Julio Mendoza, defensa legal de la familia Marzano.

CÁMARAS CAPTAN A SUBOFICIAL

Por reporte de movimiento en horas de la madrugada en el parque de San Isidro, llega un patrullero, el suboficial Jhon Atencio baja y entra al edificio según la información de un vecino. Cabe señalar que hasta ese momento no existe el auto gris buscado esté vinculado a esa dirección ni una relación entre la reunión y el atropello de Lizeth Marzano.

Cámaras reveladas en Punto Final se observa que el efectivo nunca ingresó al edificio. Se acercó al edificio para consultar si habían visto el vehículo Chevrolet implicado y tras ocho minutos se retiró. A las 5:32 a.m. también llegó un vehículo de Serenazgo en las inmediaciones a tomar fotografías del accidente.

VIAJE DE ADRIÁN

A las 5:45 a.m. Adrián Villar se va del lugar en un carro rojo. Sale de Lima rumbo a Cajamarca pero regresa a las 11:53 a.m. En la audiencia del sábado 21 de febrero aceptó su participación en el hecho pero señaló que guardaría silencio porque estaba en un proceso de terminación anticipada. Sin embargo, no explica qué ocurrió en ese momento del atropello.

Además, de acuerdo al registro de llamadas,primero llama a su papá, luego a la periodista Linares y finalmente a su entonces enamorada Francesca Montenegro.

