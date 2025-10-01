Caso ‘Los Sanguinarios de la Construcción’: municipalidades de Carabayllo y Comas se pronuncian tras allanamiento

A través de un comunicado oficial, las municipalidades de Carabayllo y Comas se pronunciaron tras el allanamiento ejecutado por la Policía Nacional del Perú, en coordinación con el Ministerio Público, como parte de un megaoperativo simultáneo contra la organización criminal “Los Sanguinarios de la Construcción”, presuntamente liderada desde prisión por Adam Smith Lucano, alias ‘El Jorobado‘.

En el documento, la comuna de Carabayllo informó que la intervención se desarrolló con total normalidad, en estricto respeto de la ley y de los procedimientos establecidos por las autoridades competentes.

Además, indicó que brindó todas las facilidades necesarias para el desarrollo de la diligencia, reafirmando su disposición a colaborar con las investigaciones a fin de que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables.

Del mismo modo, se precisó que el alcalde Pablo Mendoza no se encuentra vinculado a las acciones investigadas y que continuará cumpliendo con sus funciones en beneficio de la población del distrito.

“Queremos transmitir tranquilidad a nuestros vecinos y recalcar que los servicios municipales y la atención a la comunidad continúan desarrollándose con total normalidad“, finalizó.

COMAS TAMBIÉN SE PRONUNCIÓ

En esa misma línea, la Municipalidad de Comas emitió un pronunciamiento en el que aseguró haber prestado todas las facilidades requeridas durante el operativo, destacando que la diligencia se llevó a cabo sin contratiempos y bajo la supervisión de las autoridades competentes.

La comuna reafirmó su compromiso con la legalidad y la transparencia, reiterando que seguirá colaborando plenamente con las investigaciones, en respaldo a las acciones emprendidas por la Policía Nacional y el Ministerio Público en la lucha contra la delincuencia organizada.