Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Lima

Chef peruana que trabajó en Disney queda en estado vegetal: familia pide visa humanitaria

Lima
vsanchezc@latina.pe
vsanchezc@latina.pe
Compartir

Hacen el pedido. Lourdes Mercedes Pariona viajó a Estados Unidos en busca de un futuro mejor, trabajando como lavaplatos y luego cocinera, llegó a trabajar en Disney y otros restaurantes reconocidos de Orlando, Estados Unidos debido a su gran talento.

Sin embargo, un día fue atropellada por un vehículo lo cual la ha dejado en estado vegetal. Su pareja y su hija Milsuka Paucar solo quieren viajar a Estados Unidos para verla y estar con ella en el proceso de su recuperación, sin embargo, no aplican para la visa americana.

“Nosotros ya postulamos, hemos pasado la entrevista y dijeron que está siendo un proceso administrativo, pero cuando nos dieron los pasaportes, decía que no nos habían dado la visa. Solo queremos ver a mi mamá, nos han dicho que ya no va a salir de ese estado vegetal”, comentó su hija.

Tras una fractura de cráneo y hasta dos hemorragias, Lourdes Pariona permanece en estado vegetal, el último contacto que tuvieron con ella fue el pasado 6 de octubre. Asimismo, hay una amiga de la madre que desde Estados Unidos informa sobre el estado de salud, sin embargo, la información no es al 100% ya que el hospital se limita a dar detalles ya que no es un familiar directo.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7

Siguiente artículo