Chef peruana que trabajó en Disney queda en estado vegetal: familia pide visa humanitaria

Hacen el pedido. Lourdes Mercedes Pariona viajó a Estados Unidos en busca de un futuro mejor, trabajando como lavaplatos y luego cocinera, llegó a trabajar en Disney y otros restaurantes reconocidos de Orlando, Estados Unidos debido a su gran talento.

Sin embargo, un día fue atropellada por un vehículo lo cual la ha dejado en estado vegetal. Su pareja y su hija Milsuka Paucar solo quieren viajar a Estados Unidos para verla y estar con ella en el proceso de su recuperación, sin embargo, no aplican para la visa americana.

“Nosotros ya postulamos, hemos pasado la entrevista y dijeron que está siendo un proceso administrativo, pero cuando nos dieron los pasaportes, decía que no nos habían dado la visa. Solo queremos ver a mi mamá, nos han dicho que ya no va a salir de ese estado vegetal”, comentó su hija.

Tras una fractura de cráneo y hasta dos hemorragias, Lourdes Pariona permanece en estado vegetal, el último contacto que tuvieron con ella fue el pasado 6 de octubre. Asimismo, hay una amiga de la madre que desde Estados Unidos informa sobre el estado de salud, sin embargo, la información no es al 100% ya que el hospital se limita a dar detalles ya que no es un familiar directo.

