Choferes de VIPUSA se van del país ante amenazas de muerte de extorsionadores

Ante el temor de convertirse en una víctima más de los extorsionadores, varios conductores de la empresa VIPUSA no sólo han paralizado sus operaciones sino que han decidido migrar del Perú para ponerse a buen recaudo junto a sus familias. Mientras tanto, otro grupo cambiaron de rubro y empezaron a trabajar en carga pesada.

Un equipo de Latina Noticias llegó hasta el patio de maniobras de la línea que cubre la ruta Ancón – Villa El Salvador, y corroboró que el lugar luce prácticamente vacío con una cantidad reducida que no llega ni a las 50 unidades. Anteriormente, 400 vehículos llegaban hasta este lugar para iniciar sus operaciones.

Dirigentes confirmaron que el 30% de los conductores ha renunciado frente a la posibilidad de ser víctimas de atentados. La gran mayoría decidió buscar oportunidades en otros países como España.

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