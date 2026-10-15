Conferencia Episcopal Peruana expresa solidaridad con el papa León XIV y pide por su salud

La Conferencia Episcopal Peruana expresó su cercanía y solidaridad con el papa León XIV ante las dificultades que atraviesa en su salud. A través de una carta fechada el 14 de octubre, los miembros de su Consejo Permanente transmitieron al Santo Padre el afecto de la Iglesia católica en el Perú y su compromiso de acompañarlo mediante la oración.

En el mensaje, los obispos reconocieron la entrega del pontífice al servicio de la Iglesia universal y aseguraron que permanecen unidos en oración por su salud. La carta fue suscrita por el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos Enrique García Camader, junto con otros integrantes de la institución.

OBISPOS PERUANOS PIDEN POR LA RECUPERACIÓN DEL PAPA LEÓN XIV

Los representantes de la Iglesia peruana encomendaron la salud del Santo Padre al Señor de los Milagros y pidieron, por intercesión de los santos peruanos y de la Virgen María, que reciba fortaleza, serenidad y consuelo durante este momento.

Con este mensaje, la Conferencia Episcopal Peruana reiteró su respaldo espiritual al pontífice y transmitió el cariño de las comunidades católicas del país, en una muestra de cercanía ante las dificultades de salud que enfrenta.

VIDEO RECOMENDADO