Consejo de la Prensa Peruana presenta informe de libertad de expresión de agosto

Tras las amenazas de muerte al colaborador de Latina, Manuel Calloquispe, el Consejo de la Prensa Peruana ha presentado su informe mensual (agosto) de libertad de expresión, pues en dicho documento adjunta los medios y periodistas que han sido agredidos

Asimismo, el CPP agregó los casos de Dina Boluarte cuando no invitó a ningún medio. El Consejo de la Prensa Peruana condena el amedrentamiento y las agresiones que sufren a diario los periodistas de regiones, en especial cuando estos vienen en la forma de amenazas de muerte en el caso de Collaquispe.

