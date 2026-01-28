Corredor Rosado: a fines de marzo se pondrá en marcha las primeras rutas que unirán Lima y Callao

Como medida para reducir los tiempos de viaje entre Lima y Callao, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que a fines de marzo se pondrá en marcha las dos primeras rutas del nuevo Corredor Rosado, un proyecto que se planea tenga un impacto positivo en miles de usuarios.

El anuncio fue realizado luego de una reunión técnica entre la ATU y la Municipalidad Provincial del Callao. Desde la institución que vela por la calidad del transporte urbano se indicó que la entrada en operación del Corredor Rosado representa una propuesta técnica con buenas noticias para el Callao.

LA RUTA DEL CORREDOR ROSADO

La ATU proyecta inaugurar dos primeras rutas del Corredor Rosado para el 31 de marzo. El primero operará en la avenida Tomás Valle. El segundo se implementará en el eje vial conformado por las avenidas Venezuela, Miguel Grau y Sáenz Peña, consideradas vías estratégicas para la conexión entre Lima y el Callao.

Se tiene previsto que estas nuevas rutas faciliten el acceso a zonas comerciales, mercados y hospitales y permitirán una vía más rápida de acceso a Lima Norte. También se verán beneficiados con los carriles exclusivos los servicios de emergencia, como ambulancias, bomberos y patrulleros de la Policía Nacional del Perú (PNP).

En tanto, se planea implementar un tercer corredor rosado entre abril y junio, que abarca las avenidas Perú, Bertello (Paseo Japón) y Carlos Izaguirre, ampliando así la red de carriles exclusivos en el primer puerto.

