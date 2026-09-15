Criminales usaron dron para seguir a víctimas de secuestro y cuádruple asesinato en Trujillo | VIDEO

El Poder Judicial evalúa el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Johnson Smith Cruz Torres, alias ‘Johnson Pulpo‘, presunto cabecilla de la organización criminal ‘Los Pulpos’ de Trujillo, y otros 13 investigados. Durante la audiencia, el acusado reapareció tras su reciente captura en Bolivia junto a su presunto cómplice, Alexander Mendocilla Gómez. Ambos afrontan este proceso como principales sospechosos del secuestro de un empresario minero y del homicidio de cuatro jóvenes que lo acompañaban.

Las investigaciones fiscales han revelado una exhaustiva planificación criminal en la que los secuestradores utilizaron un dron para vigilar el recorrido de las víctimas en tiempo real. La grabación captó el momento exacto en que el empresario y sus acompañantes abordaron su camioneta a la salida de una discoteca en Trujillo, para luego transitar por las avenidas Fátima y Húsares de Junín, donde se ejecutó el ataque.

El registro audiovisual evidencia cómo los delincuentes siguieron a la unidad por varias cuadras hasta interceptarla con una camioneta doble cabina. Acto seguido, sujetos armados y vestidos con chalecos de la Policía Nacional descendieron del vehículo para secuestrar al empresario minero y acribillar a sus acompañantes. El uso de esta tecnología por parte de la banda criminal forma parte fundamental de las pruebas recabadas por el Ministerio Público para sustentar la complejidad del caso.

A pesar de la gravedad de los cargos y de la presentación del organigrama criminal donde se le sitúa a la cabeza de la red delictiva, Johnson Smith Cruz Torres se mostró despreocupado durante la sesión e indicó desconocer sus antecedentes judiciales. El Ministerio Público continúa presentando los alegatos correspondientes mientras se analiza el posible involucramiento de otros vehículos detectados en el material fílmico del seguimiento.

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