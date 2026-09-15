Papa León XIV publica su primer libro con escritos de sus años como prior general de la Orden de San Agustín

El papa Robert Prevost publicó este 15 de septiembre su primer libro, titulado Freedom Under Grace: Reflections on the Spiritual Tradition That Formed Me, obra que, hasta la fecha, solo está disponible en inglés. El lanzamiento se realizó en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y otros países de la Mancomunidad de Naciones. Una posible traducción al español del libro sería: “Libertad bajo gracia: reflexiones sobre la tradición espiritual que me formó”.

El libro reúne reflexiones del pontífice sobre el legado de san Agustín, tradición espiritual que, según la publicación, ha influido en su espiritualidad y en su visión del mundo. La obra adquiere especial relevancia por tratarse del primer papa perteneciente a la Orden de San Agustín y del primer pontífice estadounidense, cuya lengua materna es el inglés.

Freedom Under Grace, cuya traducción al español sería Libertad bajo gracia: reflexiones sobre la tradición espiritual que me formó, recopila discursos, homilías y escritos personales de Robert Prevost correspondientes al periodo en que ejerció como Prior General de la Orden de San Agustín.

El contenido permite conocer parte de las reflexiones y perspectivas que marcaron su trayectoria dentro de la tradición agustiniana. Sin embargo, no se cuenta con información que permita precisar si alguno de los escritos incluidos hace referencia a su etapa como misionero en el norte del Perú.

AUDIOLIBRO ESPECIAL

La publicación también contempla una edición en audiolibro con la participación de dos reconocidas voces del ámbito estadounidense. Las homilías y discursos que abren la obra serán leídos por el comediante Stephen Colbert, ganador de un premio Emmy y católico practicante.

El texto principal estará narrado por Scott Brick, reconocido narrador y nominado a los premios Grammy. De esta manera, la edición sonora incorpora tanto intervenciones públicas como el contenido central de la obra.

El lanzamiento del libro se produce inicialmente en inglés y está dirigido especialmente a los lectores de ese idioma. La publicación presenta las reflexiones de Prevost sobre la herencia espiritual de san Agustín y los elementos de esa tradición que han contribuido a formar su pensamiento.

Hasta el momento, la información proporcionada no especifica una fecha para una eventual edición en español ni detalla si el libro incluirá referencias a la experiencia de Prevost como misionero en el norte del Perú.

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