Elecciones municipales 2026: conoce el orden y los cruces de candidatos a la alcaldía de Lima para los debates del 21 y 22 de septiembre

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió este lunes 14 de septiembre el orden y los bloques para que los 26 candidatos por el sillón municipal de Lima debatan ante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se celebrarán el 4 de octubre. Las dinámicas que, para esta ocasión, eligió la institución democrática, se basan en preguntas ciudadanas, cruces y monólogos de cada candidato desde el inicio y final.

Los debates se realizarán los días 21 y 22 de septiembre y estarán separados por 13 candidatos por cada fecha. En ambas, los temas serán distintos para una mayor presentación de propuestas a la ciudadanía limeña.

Debate electoral del 21 de septiembre: estos son los candidatos, bloques y cruces

Debate 21 de Septiembre | Candidatos Organización Política

Candidato Partido Cívico Obras Ricardo Belmont Tierra Verde Yehude Simon Partido Morado Victoria La Cruz Frepap Segundo Valdez Somos Perú Carlos Bruce Juntos por el Perú Oswaldo Vargas Pueblo Consciente Luis Huette Batalla Perú Samir Quispe Alianza para el Progreso (APP) Elio Riera Partido Patriótico del Perú (PPP) Sandro Caller Ahora Nación Susel Paredes Demócrata Verde Flor Hurtado Podemos Perú Daniel Urresti Apertura | 1 Minuto y Medio BLOQUE 1: PRESENTACIÓN Y SALUDO Orden

Organización Política 1 Batalla Perú 2 Partido Cívico Obras 3 Somos Perú 4 Partido Morado 5 Frepap 6 Alianza para el Progreso (APP) 7 Partido Patriótico del Perú (PPP) 8 Demócrata Verde 9 Pueblo Consciente 10 Ahora Nación 11 Juntos por el Perú 12 Podemos Perú 13 Tierra Verde BLOQUE 2: DUPLAS Y TRÍO DE DEBATE Grupo

Enfrentamiento Cara a Cara 1 PPP VS Podemos Perú 2 APP VS Pueblo Consciente 3 Tierra Verde VS Somos Perú 4 Partido Morado VS OBRAS 5 Frepap VS Ahora Nación 6 (Trío) Juntos por el Perú VS Demócrata Verde VS Batalla Perú BLOQUE 3: PREGUNTAS CIUDADANAS Grupo

Enfrentamiento 1 Frepap VS Somos Perú 2 APP VS Somos Perú 3 Ahora Nación VS Venceremos 4 OBRAS VS Juntos por el Perú 5 Pueblo Consciente VS Tierra Verde 6 (Trío) Demócrata Verde VS Batalla Perú VS Partido Morado BLOQUE 4: PREGUNTA DIRECTA (SÍ / NO) Pareja

Enfrentamiento 1 Alianza para el Progreso (APP) VS Partido Morado 2 Frepap VS Ahora Nación 3 OBRAS VS Somos Perú 4 Demócrata Verde VS Podemos Perú 5 PPP VS Tierra Verde 6 (Trío) Pueblo Consciente VS Batalla Perú VS Juntos por el Perú Cierre del Debate BLOQUE 5: DESPEDIDA Orden

Organización Política 1 Partido Patriótico del Perú (PPP) 2 Podemos Perú 3 OBRAS 4 Alianza para el Progreso (APP) 5 Batalla Perú 6 Partido Morado 7 Demócrata Verde 8 Frepap 9 Juntos por el Perú 10 Tierra Verde 11 Ahora Nación 12 Somos Perú 13 Pueblo Consciente

Debate electoral del 22 de septiembre: estos son los candidatos, bloques y cruces

Debate 22 de Septiembre | Candidatos Organización Política

Candidato Buen Gobierno Carlos Gallardo Partido Popular Cristiano (PPC) Edgardo de Pomar Avanza País Francis Allison Renovación Popular Rafael López Aliaga (por confirmar) Venceremos Juan Carlos Alvarado Fuerza Ciudadana Rubén Bonilla Acción Popular Alberto Tejada Perú Libre Yuri Castro (por confirmar) Visión Perú Santiago Abarca Partido Aprista Peruano (APRA) Mónica Yaya Progresemos Luis Miguel Llanos Frente de la Esperanza Elizabeth León Fuerza Popular Samuel Deza Apertura | 1 Minuto y Medio BLOQUE 1: PRESENTACIÓN Y SALUDO Orden

Organización Política 1 Frente de la Esperanza 2 Partido Aprista Peruano (APRA) 3 Perú Libre 4 Renovación Popular 5 Fuerza Ciudadana 6 Progresemos 7 Partido Popular Cristiano (PPC) 8 Avanza País 9 Acción Popular 10 Visión Perú 11 Fuerza Popular 12 Buen Gobierno BLOQUE 2: DUPLAS Y TRÍO DE DEBATE Grupo

Enfrentamiento Cara a Cara 1 APRA VS Avanza País 2 Progresemos VS Acción Popular 3 Renovación Popular VS Fuerza Popular 4 PPC VS Venceremos 5 Buen Gobierno VS Visión Perú 6 (Trío) Fuerza Ciudadana VS Frente de la Esperanza VS Perú Libre BLOQUE 3: PREGUNTAS CIUDADANAS Grupo

Enfrentamiento 1 Fuerza Ciudadana VS Frente de la Esperanza 2 APRA VS Progresemos 3 Fuerza Popular VS Visión Perú 4 Perú Libre VS Acción Popular 5 PPC VS Renovación Popular 6 (Trío) Buen Gobierno VS Avanza País VS Visión Perú BLOQUE 4: PREGUNTA DIRECTA (SÍ / NO) Pareja

Enfrentamiento 1 Renovación Popular VS PPC 2 Visión Perú VS Perú Libre 3 Fuerza Ciudadana VS Progresemos 4 Acción Popular VS APRA 5 Buen Gobierno VS Fuerza Popular 6 (Trío) Venceremos VS Frente de la Esperanza VS Avanza País Cierre del Debate BLOQUE 5: DESPEDIDA Orden

Organización Política 1 Avanza País 2 Venceremos 3 Fuerza Popular 4 Buen Gobierno 5 Partido Popular Cristiano (PPC) 6 Acción Popular 7 Frente de la Esperanza 8 Perú Libre 9 Partido Aprista Peruano (APRA) 10 Fuerza Ciudadana 11 Renovación Popular

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