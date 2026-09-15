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Elecciones municipales 2026: conoce el orden y los cruces de candidatos a la alcaldía de Lima para los debates del 21 y 22 de septiembre

Política
Elecciones municipales 2026: conoce el orden y los cruces de candidatos a la alcaldía de Lima para los debates del 21 y 22 de septiembre
Agustín Sosa
Agustín Sosa
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió este lunes 14 de septiembre el orden y los bloques para que los 26 candidatos por el sillón municipal de Lima debatan ante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se celebrarán el 4 de octubre. Las dinámicas que, para esta ocasión, eligió la institución democrática, se basan en preguntas ciudadanas, cruces y monólogos de cada candidato desde el inicio y final.

Los debates se realizarán los días 21 y 22 de septiembre y estarán separados por 13 candidatos por cada fecha. En ambas, los temas serán distintos para una mayor presentación de propuestas a la ciudadanía limeña.

Debate electoral del 21 de septiembre: estos son los candidatos, bloques y cruces

Debate 21 de Septiembre | Candidatos
Organización Política
Candidato
Partido Cívico ObrasRicardo Belmont
Tierra VerdeYehude Simon
Partido MoradoVictoria La Cruz
FrepapSegundo Valdez
Somos PerúCarlos Bruce
Juntos por el PerúOswaldo Vargas
Pueblo ConscienteLuis Huette
Batalla PerúSamir Quispe
Alianza para el Progreso (APP)Elio Riera
Partido Patriótico del Perú (PPP)Sandro Caller
Ahora NaciónSusel Paredes
Demócrata VerdeFlor Hurtado
Podemos PerúDaniel Urresti
Apertura | 1 Minuto y Medio
BLOQUE 1: PRESENTACIÓN Y SALUDO
Orden
Organización Política
1Batalla Perú
2Partido Cívico Obras
3Somos Perú
4Partido Morado
5Frepap
6Alianza para el Progreso (APP)
7Partido Patriótico del Perú (PPP)
8Demócrata Verde
9Pueblo Consciente
10Ahora Nación
11Juntos por el Perú
12Podemos Perú
13Tierra Verde
BLOQUE 2: DUPLAS Y TRÍO DE DEBATE
Grupo
Enfrentamiento Cara a Cara
1PPP VS Podemos Perú
2APP VS Pueblo Consciente
3Tierra Verde VS Somos Perú
4Partido Morado VS OBRAS
5Frepap VS Ahora Nación
6 (Trío)Juntos por el Perú VS Demócrata Verde VS Batalla Perú
BLOQUE 3: PREGUNTAS CIUDADANAS
Grupo
Enfrentamiento
1Frepap VS Somos Perú
2APP VS Somos Perú
3Ahora Nación VS Venceremos
4OBRAS VS Juntos por el Perú
5Pueblo Consciente VS Tierra Verde
6 (Trío)Demócrata Verde VS Batalla Perú VS Partido Morado
BLOQUE 4: PREGUNTA DIRECTA (SÍ / NO)
Pareja
Enfrentamiento
1Alianza para el Progreso (APP) VS Partido Morado
2Frepap VS Ahora Nación
3OBRAS VS Somos Perú
4Demócrata Verde VS Podemos Perú
5PPP VS Tierra Verde
6 (Trío)Pueblo Consciente VS Batalla Perú VS Juntos por el Perú
Cierre del Debate
BLOQUE 5: DESPEDIDA
Orden
Organización Política
1Partido Patriótico del Perú (PPP)
2Podemos Perú
3OBRAS
4Alianza para el Progreso (APP)
5Batalla Perú
6Partido Morado
7Demócrata Verde
8Frepap
9Juntos por el Perú
10Tierra Verde
11Ahora Nación
12Somos Perú
13Pueblo Consciente

Debate electoral del 22 de septiembre: estos son los candidatos, bloques y cruces

Debate 22 de Septiembre | Candidatos
Organización Política
Candidato
Buen GobiernoCarlos Gallardo
Partido Popular Cristiano (PPC)Edgardo de Pomar
Avanza PaísFrancis Allison
Renovación PopularRafael López Aliaga (por confirmar)
VenceremosJuan Carlos Alvarado
Fuerza CiudadanaRubén Bonilla
Acción PopularAlberto Tejada
Perú LibreYuri Castro (por confirmar)
Visión PerúSantiago Abarca
Partido Aprista Peruano (APRA)Mónica Yaya
ProgresemosLuis Miguel Llanos
Frente de la EsperanzaElizabeth León
Fuerza PopularSamuel Deza
Apertura | 1 Minuto y Medio
BLOQUE 1: PRESENTACIÓN Y SALUDO
Orden
Organización Política
1Frente de la Esperanza
2Partido Aprista Peruano (APRA)
3Perú Libre
4Renovación Popular
5Fuerza Ciudadana
6Progresemos
7Partido Popular Cristiano (PPC)
8Avanza País
9Acción Popular
10Visión Perú
11Fuerza Popular
12Buen Gobierno
BLOQUE 2: DUPLAS Y TRÍO DE DEBATE
Grupo
Enfrentamiento Cara a Cara
1APRAVSAvanza País
2ProgresemosVSAcción Popular
3Renovación PopularVSFuerza Popular
4PPCVSVenceremos
5Buen GobiernoVSVisión Perú
6 (Trío)Fuerza CiudadanaVSFrente de la EsperanzaVSPerú Libre
BLOQUE 3: PREGUNTAS CIUDADANAS
Grupo
Enfrentamiento
1Fuerza CiudadanaVSFrente de la Esperanza
2APRAVSProgresemos
3Fuerza PopularVSVisión Perú
4Perú LibreVSAcción Popular
5PPCVSRenovación Popular
6 (Trío)Buen GobiernoVSAvanza PaísVSVisión Perú
BLOQUE 4: PREGUNTA DIRECTA (SÍ / NO)
Pareja
Enfrentamiento
1Renovación PopularVSPPC
2Visión PerúVSPerú Libre
3Fuerza CiudadanaVSProgresemos
4Acción PopularVSAPRA
5Buen GobiernoVSFuerza Popular
6 (Trío)VenceremosVSFrente de la EsperanzaVSAvanza País
Cierre del Debate
BLOQUE 5: DESPEDIDA
Orden
Organización Política
1Avanza País
2Venceremos
3Fuerza Popular
4Buen Gobierno
5Partido Popular Cristiano (PPC)
6Acción Popular
7Frente de la Esperanza
8Perú Libre
9Partido Aprista Peruano (APRA)
10Fuerza Ciudadana
11Renovación Popular

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