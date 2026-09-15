Elecciones municipales 2026: conoce el orden y los cruces de candidatos a la alcaldía de Lima para los debates del 21 y 22 de septiembre

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió este lunes 14 de septiembre el orden y los bloques para que los 26 candidatos por el sillón municipal de Lima debatan ante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se celebrarán el 4 de octubre. Las dinámicas que, para esta ocasión, eligió la institución democrática, se basan en preguntas ciudadanas, cruces y monólogos de cada candidato desde el inicio y final.
Los debates se realizarán los días 21 y 22 de septiembre y estarán separados por 13 candidatos por cada fecha. En ambas, los temas serán distintos para una mayor presentación de propuestas a la ciudadanía limeña.
Debate electoral del 21 de septiembre: estos son los candidatos, bloques y cruces
Debate 21 de Septiembre | Candidatos
Organización Política Candidato
Partido Cívico ObrasRicardo Belmont
Tierra VerdeYehude Simon
Partido MoradoVictoria La Cruz
FrepapSegundo Valdez
Somos PerúCarlos Bruce
Juntos por el PerúOswaldo Vargas
Pueblo ConscienteLuis Huette
Batalla PerúSamir Quispe
Alianza para el Progreso (APP)Elio Riera
Partido Patriótico del Perú (PPP)Sandro Caller
Ahora NaciónSusel Paredes
Demócrata VerdeFlor Hurtado
Podemos PerúDaniel Urresti
Apertura | 1 Minuto y Medio
BLOQUE 1: PRESENTACIÓN Y SALUDO
Orden Organización Política
1Batalla Perú
2Partido Cívico Obras
3Somos Perú
4Partido Morado
5Frepap
6Alianza para el Progreso (APP)
7Partido Patriótico del Perú (PPP)
8Demócrata Verde
9Pueblo Consciente
10Ahora Nación
11Juntos por el Perú
12Podemos Perú
13Tierra Verde
BLOQUE 2: DUPLAS Y TRÍO DE DEBATE
Grupo Enfrentamiento Cara a Cara
1PPPVSPodemos Perú
2APPVSPueblo Consciente
3Tierra VerdeVSSomos Perú
4Partido MoradoVSOBRAS
5FrepapVSAhora Nación
6 (Trío)Juntos por el PerúVSDemócrata VerdeVSBatalla Perú