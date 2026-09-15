Gobierno presentará al Congreso proyecto de Ley MAPE a más tardar el 15 de octubre

El Gobierno de Keiko Fujimori tiene previsto presentar al Congreso de la República un proyecto de Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), antes del 15 de octubre. Así lo indicó el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, en su presentación ante la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados.

La iniciativa plantea un nuevo esquema de formalización con requisitos simplificados, pensado para los mineros artesanales que no logren concluir su trámite antes del cierre del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), fijado para el 31 de diciembre de 2026.

Shinno explicó que, al vencer ese plazo bajo la normativa actual, buena parte de los inscritos quedaría fuera del proceso sin haber completado su formalización, por lo que resulta necesario habilitarles una ruta adicional bajo condiciones más ágiles. Precisó, además, que la propuesta no implica ampliar el Reinfo tal como existe hoy, sino trasladar a los cerca de 31 mil registrados hacia un mecanismo distinto y simplificado.

El titular del sector fue crítico con los resultados obtenidos hasta ahora: de los aproximadamente 31.500 mineros inscritos en el registro, solo 22.200 mantienen su inscripción vigente, cerca de 9.000 están suspendidos y apenas 2.300 han conseguido formalizarse por completo. Para el ministro, ese ritmo demuestra que el proceso no está cumpliendo su objetivo.

En ese sentido, consideró que exigir a la minería artesanal los mismos requisitos que a la mediana y gran minería vuelve inviable el proceso, por lo que planteó la necesidad de una normativa propia para esta escala, sin que ello suponga flexibilizar los estándares de seguridad.

CAÍDA EN LA EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS

La sesión también abordó la situación de la exploración de hidrocarburos, cuya caída del 99 % fue calificada por el ministro como “dramática”. Shinno atribuyó este retroceso principalmente a la falta de competitividad del país frente a otras naciones de la región. Según indicó, el Perú aplica regalías más altas que Ecuador, Colombia y Argentina, lo que desincentiva la llegada de inversión.

A esto se suman las restricciones propias de operar en la selva, como la presencia de áreas naturales protegidas y de poblaciones en aislamiento voluntario. El funcionario insistió en que atraer nuevos capitales exige que el país ofrezca condiciones al menos tan competitivas como las del resto de la región.

En materia eléctrica, dio cuenta de avances en la reglamentación pendiente de la Ley N.° 28832, orientada a fortalecer la competencia en ese mercado. Según informó, el reglamento sobre sistemas de operaciones aisladas ya se encuentra en la etapa final de aprobación dentro del Ejecutivo y podría publicarse en el corto plazo.

También mencionó el reglamento de servicios auxiliares, que incluye disposiciones sobre almacenamiento de energía mediante baterías (BESS. Aunque su publicación estaba prevista para febrero, Shinno señaló que buscará adelantar ese cronograma. El titular del MINEM admitió que existe un conjunto de normas heredadas de la gestión anterior aún sin aprobar y afirmó que su despacho trabaja para completar el marco regulatorio del sector energético.

VIDEO RECOMENDADO