¿Cuándo y a qué hora se retoma la audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar?

El proceso judicial por la muerte de Lizeth Marzano continuará este martes 3 de marzo a las 3:00 p.m., cuando se reanude la audiencia en la que se evalúa el pedido de prisión preventiva contra Adrián Villar. El Ministerio Público lo investiga por el presunto delito de homicidio culposo y otros cargos en agravio de la joven.

La defensa del imputado, liderada por el abogado César Nakazaki, deberá responder a los argumentos expuestos por la Fiscalía y al requerimiento de que se le imponga prisión preventiva mientras duren las investigaciones.

La diligencia fue reprogramada luego de un prolongado intercambio entre las partes y tras la incorporación de nuevos elementos al expediente. La audiencia previa, realizada el domingo 1 de marzo de manera virtual, estuvo a cargo del juez del 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima. Participaron el fiscal Henry Santiago Zavaleta Polo; los abogados de Villar, César Augusto Nakazaki Servigón y César Enrique Pérez Escobar; el representante legal de la familia de la víctima, Carlos Miguel Grados La Rosa; así como el propio investigado.

¿POR QUÉ SE SUSPENDIÓ?

El magistrado Adolfo Fernando Farfán dispuso la suspensión luego de que la defensa de Adrián Villar solicitara un plazo adicional de 24 horas. El abogado César Nakazaki, quien asumió la representación legal ese mismo domingo, argumentó que no había tenido acceso completo a algunos anexos incorporados a la carpeta fiscal.

El juez explicó que la medida busca salvaguardar el derecho a la defensa sin vulnerar los plazos procesales establecidos, por lo que fijó la continuación de la audiencia para el martes a las 3:00 de la tarde.

