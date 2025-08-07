¿Cuánto cuesta protegerse? Esto pagan los policías por sus propios chalecos antibalas

Tras el asesinato del suboficial José Munive Gurmendi durante una intervención en La Victoria, se reaviva una inquietante pregunta: ¿Están los policías verdaderamente equipados para enfrentar al crimen?

Latina Noticias obtuvo una grabación que muestra a dos efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) consultando precios de chalecos antibalas en una tienda especializada. Lo que parece una simple consulta revela un problema estructural: muchos agentes deben costear su propia seguridad porque no reciben el equipamiento necesario.

Los chalecos que son como funda cuestan desde 350 hasta 600 soles. Si a ellos se le suma la placa de seguridad NIJ 3A, el costo sube hasta 1800 soles.

“Este es un chaleco porta placas, este con el panel balístico de nivel 3A, te está costando normalmente S/1200”, explicó el vendedor.

Sin embargo, no solo se requiere del chaleco para una adecuada protección, sino también de elementos esenciales como botas (650 soles), uniforme (300 soles), cinturón con funda para el arma (700 soles), gorra (50 soles) y el chaleco con panel (1200 soles).

Es decir, equiparse de forma completa puede llegar a costar unos 3 mil soles, monto que no todos los agentes pueden afrontar.

