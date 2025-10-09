Cuatro heridos tras ataque a Agua Marina: dos hermanos Quiroga entre los afectados

Lo último. Tras el ataque a Agua Marina esta noche en Chorrillos, la policía informó que son cuatro los heridos tras el ataque de los delincuentes: un baterista, un sonidista y los hermanos José y Luis Quiroga, este último está grave tras recibir tres impactos de bala.

José Quiroga es quien está estable pese a recibir un impacto de bala en el muslo, mientras que el estado de salud de los otros dos integrantes de la orquesta, se desconoce. Cabe mencionar que la policía activó el ‘Plan Cerco’ en la zona para lograr capturar a los atacantes.

El lamentable ataque se produjo cerca de las 10 de la noche dentro del Círculo Militar de Chorrillos en donde estaba programado un concierto de Agua Marina y la Orquesta Zaperoko del Callao, sin embargo, todo fue suspendido tras la ráfaga de balas.

