Denunciarán a fiscal que liberó a sujeto que intentó robar arma a policía

Gran indignación ha causado la liberación del sujeto que agredió e intentó robar su arma a un policía durante una intervención en el distrito de Santiago de Surco. Ante ello, el general PNP Máximo Ramírez De La Cruz, defensor institucional de la Policía Nacional, anunció que iniciarán acciones legales contra la fiscal encargada del caso al considerar que su decisión no solo perjudica la imagen de los efectivos del orden sino también las investigaciones.

En conversación con Latina Noticias, Ramírez adelantó que ya se encuentra preparando la denuncia formal contra la fiscal Andrea Vargas Villanueva para que responda ante los órganos de control tras dejar en libertad a Edgar Gustavo Campos Rebaza (22).

Según indicó, la Policía Nacional culminó con la investigación antes del plazo de 48 horas, sin embargo, cuando la carpeta llegó a la Fiscalía, los encargados se deslindaron de responsabilidades asegurando que esta le correspondía a otra sede del Ministerio Público.

Esto habría provocado que caduque el periodo de flagrancia, por lo que fue pasó a calidad de citado. Cabe señalar que Campos Rebaza fue denunciado por violencia y resistencia a la autoridad en la modalidad agravada, delito por el que podría ir a la cárcel entre 8 a 12 años.

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