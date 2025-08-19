Dictan prisión preventiva a hombre detenido por asesinato de Policía

La Fiscalía de Los Olivos logró 18 meses de prisión preventiva para Jesús Chanchamire (27), investigado por el delito de homicidio calificado en agravio del suboficial de la Policía Juan Díaz y por tentativa de homicidio en agravio de otros dos efectivos de la PNP, así como por el delito de extorsión.

El fiscal provincial Carlos Eduardo Meza Trujillo sustentó en audiencia el requerimiento de prisión preventiva y acreditó que se cumplen los presupuestos necesarios para dictar dicha medida coercitiva. El investigado se encuentra actualmente detenido en la carceleta del Poder Judicial y será puesto a disposición del INPE para su internamiento en un establecimiento penitenciario mientras dura el proceso.

CASO DE POLICÍA ASESINADO

El suboficial de segunda Juan Díaz Chapoñan murió luego de una persecución a delincuentes en Los Olivos. Uno de los malhechores en moto disparó contra el policía y acabó con su vida la noche del 13 de agosto. Un sospechoso, identificado como Jesús Chanchamire, fue detenido.

La muerte de Díaz Chapoñan se produjo en el Óvalo Naranjal en Los Olivos. El agente policial que trabajaba en la comisaría Laura Caller dejó en la orfandad a una niña de 3 años.

Transcurridas las horas, se supo que la Policía detuvo en 2024 a Jesús Chanchamire, pero que la Fiscalía lo dejó en libertad. El general PNP Máximo Ramírez, director de la Defensoría del Policía, cuestionó la actuación fiscal, mencionando que fue detenido con armas, drogas y evidencias que lo vinculaban a extorsión y explotación sexual.

VIDEO RECOMENDADO