Dina Boluarte sobre atentado en Trujillo: “He dispuesto que se redoblen todas las acciones para prevenir estos hechos”

El último jueves, un atentado sacudió las calles de Trujillo. Una explosión se registró en una vivienda en la urbanización Las Quintanas, en Pataz. Frente a ello, la presidenta Dina Boluarte se refirió la banda criminal que estaría implicada en este crimen.

“En una acción rápida de nuestra policía Nacional, en el transcurso de esta mañana se ha detenido a un tercer implicado en este atentado, ellos pertenecen a la banda criminal ‘Los Cachacos’, que es una facción de la organización criminal ‘Los Pulpos’. Nuestra Policía está cercando a los autores de este y otros ataques en la zona”, dijo la mandataria previo a la exposición de los principales lineamientos del proyecto de ley de Presupuesto 2026.

En ese sentido, precisó la necesidad de fortalecer las acciones de la Policía en la lucha contra la delincuencia.

“He dispuesto que se redoblen todas las acciones para prevenir estos hechos en Trujillo y en todo el país. Los generales de nuestra Policía Nacional en cada región vienen dando cuenta de las acciones preventivas frente a la delincuencia organizada y de la captura de los delincuentes ranqueados. Acá nadie se doblega frente al crimen, por el contrario estamos actuando con firmeza y determinación”, añadió.

Asimismo, enfatizó la urgencia de mantener recluidos a los criminales que vienen sembrando terror en la población, por lo que hizo un llamado a las instancias pertinentes para revisar estos casos.

“Vuelvo a repetir mi llamado al Ministerio Público, al Poder Judicial, que es urgente y necesario que estos delincuentes que nuestra Policía captura no sean liberados. No pueden regresar a las calles a seguir causando terror en nuestra población”, agregó.

DINA BOLUARTE PRESENTÓ LINEAMIENTOS DE LEY DE PRESUPUESTO 2026

La jefa de Estado presentó los principales lineamientos del proyecto de ley de Presupuesto, de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero para el Ejercicio Fiscal 2026. Durante la exposición la acompañó el titular del MEF, Raúl Pérez Reyes.

El Ejecutivo envió al Legislativo el proyecto de Presupuesto 2026, que asciende a S/ 257,562 millones de soles. Este monto asciende en 2.2 % en relación al presupuesto presentado a la apertura del presente año 2025.

DETIENEN A INTEGRANTES DE “LOS CACHACOS DEL PADRINO”

La PNP capturó a tres integrantes de la banda criminal “Los Cachacos del Padrino”, facción de la organización delictiva “Los Pulpos”, implicados en la detonación de un artefacto explosivo en una casa de Trujillo.

Los detenidos fueron identificados como Nilton Isaías Ravello Ramos (19), alias “Negro”, Everet Emilio Quintero Monasteridos (32), alias “Chamo”, y Fabrizio Manuel Leitón Gutiérrez (22), alias “Pelado”.

Según las investigaciones, “Pelado” habría contratado a los otros dos sujetos para colocar la carga explosiva frente a la vivienda ubicada en la urbanización Las Quintanas.

