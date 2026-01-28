Cancillería confirma la liberación de dos peruanos más detenidos en Venezuela y alista su retorno al país

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que dos peruanos, quienes se encontraban detenidos en Venezuela, fueron liberados en las últimas horas y se están haciendo las coordinaciones para su retorno al país.

Según el comunicado oficial, se trata de Ricardo Meléndez y Arturo Paredes, quienes tras su liberación están recibiendo asistencia consular. Las acciones corresponden a la Sección de Intereses del Perú en Caracas, que opera bajo la custodia de la Embajada de Brasil, y mediante la cual se les está brindando apoyo para su situación actual.

📄Comunicado de Prensa 003-26: Acerca de la liberación de dos connacionales detenidos en Venezuela. 👉https://t.co/W9sPVrWq3e pic.twitter.com/aqtMTy8rrc — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) January 29, 2026

La Cancillería también indicó que ya se han iniciado las coordinaciones pertinentes para facilitar el pronto retorno al territorio nacional de ambos ciudadanos. Asimismo, reiteraron que el Perú continúa trabajando para lograr la liberación de otros connacionales que aún permanecen detenidos. “El Ministerio de Relaciones Exteriores ratifica su compromiso de velar por el bienestar y la integridad de los peruanos en el exterior. En ese sentido, el Perú mantiene sus esfuerzos para lograr la liberación de los otros connacionales que aún permanecen detenidos en territorio venezolano”, concluye el comunicado. LIBERACIÓN DE MARCO ANTONIO MADRID Cabe mencionar, que hace unos días el connacional Marco Antonio Madrid también fue liberado en Venezuela, quien posteriormente fue repatriado gracias a las gestiones de la cartera ministerial. Madrid Martínez, de 31 años de edad, fue detenido en diciembre del 2024 tras ser acusado sin pruebas de supuestamente conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro. Él fue recluido en la cárcel El Rodeo I.

