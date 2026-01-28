‘El Monstruo’ llega a Perú hoy: EN VIVO la extradición de Erick Moreno Hernández desde Paraguay

Erick Luis Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo‘, es extraditado a Perú este miércoles 28 de enero luego de pasar varios años desatando terror en nuestro país liderando, desde la clandestinidad, la peligrosa banda ‘Los injertos del Cono Norte’.

El delincuente más buscado por las autoridades peruanas fue capturado en un departamento ubicado en San Lorenzo, en Paraguay, el 24 de septiembre de 2025. Tras su detención, el Ministerio Público inició los trámites para que sea extraditado y juzgado por los delitos de robo, extorsión, secuestro y organización criminal.

RECORRIDO DE ‘EL MONSTRUO’ DESDE PARAGUAY

7:10 A.M. Erick Moreno Hernández aborda el avión Antonov de la Policía Nacional del Perú

7:00 A.M: Policías y fiscales de Paraguay entregan al ‘Monstruo’ a las autoridades peruanas