Polladas falsas para extorsionar: la nueva estrategia del ‘Monstruo’ para cobrar cupos a transportistas

Lo que para muchas familias representa una actividad solidaria para recaudar fondos por salud o emergencias económicas, fue convertido por Eric Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, en una nueva modalidad de extorsión. Se trata de la venta fraudulenta de tarjetas de polladas falsas, utilizadas para exigir dinero a transportistas y empresarios bajo amenaza.

Aparentando una causa benéfica, se ofrecían supuestas polladas o chuletadas a 20 soles por unidad. Sin embargo, los extorsionadores obligaban a los conductores de empresas de transporte a comprar packs de 20, 30, 40 y hasta 50 tarjetas, escondiendo así el pago semanal de la extorsión. Aunque en algunos casos se entregaban 5 o 10 polladas reales, los pagos se exigían por la totalidad. Esta modalidad también permitía realizar depósitos bancarios sin levantar sospechas.

Todo esto era dirigido desde el extranjero por ‘El Monstruo’, detenido en Paraguay, con apoyo del prófugo Jeff Jarol Hidalgo Infante, alias ‘Cachete’, cabecilla de una facción llamada ‘Los Injertos del Norte’, según la Policía.

UNA ESTRUCTURA CRIMINAL BIEN ESTRUCTURADA

Imágenes obtenidas por las autoridades revelan cómo cada integrante de la organización tenía asignada una zona de extorsión específica, enfocada en empresas de transporte, comercios y locales en distritos determinados. Esta segmentación buscaba asegurar un flujo constante de dinero y mantener activa la red criminal incluso si una facción era desarticulada.

En junio pasado, un operativo logró golpear el núcleo financiero de la organización de ‘El Monstruo’, congelando varias cuentas. Sin embargo, según la DIVIAC, ‘Cachete‘ intenta recomponer el manejo del dinero y las extorsiones, asumiendo el control de las operaciones y las cuentas ligadas al cabecilla.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha identificado que aún existen cuentas activas vinculadas a esta red criminal. Desde 2023, uno de los brazos financieros de la organización habría movido más de 6 millones de soles, utilizando cuentas receptoras encubiertas.

