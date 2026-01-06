“El tiempo que sea necesario”: José Jerí anunció ampliación del estado de emergencia en Lima y Callao por inseguridad

El mandatario interino de la Presidencia del Perú, José Jerí, anunció que se prorrogará el estado de emergencia en Lima y el Callao ante el aumento de la inseguridad en la capital y la provincia constitucional.

“El estado de emergencia es un mecanismo, una herramienta, que te permite combatir con mayor rapidez cualquier tipo de incidencia (…) Yo la voy a extender el tiempo que sea necesario”.

Durante una visita de Jerí a un operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP), el dignatario peruano aclaró que aún está en evaluación el plan de seguridad nacional que estaría planificando junto al FBI.

“Hay que tener en claro que las restricciones o las vulneraciones a los derechos que se da en un estado de emergencia son muy puntuales, son muy específicos y están contemplados en el mismo decreto del estado de emergencia, y que contribuye, más allá de ello, no afecta el normal desempeño de la población en su día a día”,

No obstante, el plan de seguridad no contemplaría el cambio de algunas leyes pro crimen organizado, como la Ley 32108, que obliga la presencia de los abogados de los investigados durante los allanamientos, siendo un obstáculo en las diligencias fiscales y policiales.

