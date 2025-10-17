Embajada de EEUU otorgó visa humanitaria a peruana que tiene a su madre en estado vegetal

Milsuka Paucar realizó un pedido en el noticiero matinal y mediodía de Latina Noticias, pues ella buscaba viajar a Estados Unidos para ver a su madre que está en estado vegetal tras un atropello, sin embargo, la embajada de dicho país le negó la oportunidad, tanto a ella como a su padre.

Sin embargo, hoy la historia es otra, pues Miluska Paucar y su padre consiguieron la visa, pues la Embajada de Estados Unidos vio el caso y les dio prioridad para que puedan realizar su viaje y ver a su familiar en este duro momento.

Paucar agradeció a Latina por la difusión de su caso y mostró contenta la visa aprbada que le dio la embajada de Estados Unidos. Cabe mencionar que su madre trabajó como chef en restaurantes reconocidos de Orlando, incluso en el mismo Disney.

