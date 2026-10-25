En sus primeros meses: diputados y senadores viajaron a China, México y hasta a Tanzania

Mientras el debate de leyes clave avanza a paso lento en los hemiciclos, las maletas y los trámites de licencias internacionales parecen desplazarse a velocidad máxima en el nuevo Congreso bicameral. A pesar de mantener agendas recargadas y tras haber permanecido semanas enfocados en el debate de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, senadores y diputados han encontrado el espacio para tramitar diversos permisos de viaje.

Registros documentarios a los que Punto Final tuvo acceso en exclusiva revelan una seguidilla de salidas al extranjero autorizadas durante los primeros meses de gestión parlamentaria. El abanico de justificaciones presentadas ante la Mesa Directiva abarca desde invitaciones técnicas hasta cumbres académicas y de fe.

En el ámbito de defensa del consumidor, el senador Jaime Delgado, de Ahora Nación, informó en setiembre sobre su asistencia a un seminario internacional realizado en Río de Janeiro, Brasil. En el sector tecnológico, la cumbre “Digi Americas Alliance”, sobre ciberseguridad, reunió entre el 9 y el 13 de setiembre a parlamentarios de distintas bancadas en Cancún, México, evento al que asistió el senador Alfonso López Chau, de Ahora Nación, y para el cual también gestionó documentación el diputado fujimorista Marco Miyashiro.

Por su parte, otros legisladores justificaron sus ausencias apelando a reconocimientos y encuentros multilaterales. El senador Daniel Barragán, de la bancada Obras, solicitó licencia para trasladarse a California, Estados Unidos, por un reconocimiento a su trayectoria; no obstante, el parlamentario también figuró en una asamblea de la Unión Parlamentaria en Tanzania junto a la congresista fujimorista Karla Schaefer. Asimismo, en el ámbito de eventos confesionales y foros regionales, la senadora Milagros Jáuregui, de Renovación Popular, participó en Chile en un encuentro sobre políticas públicas y familia, mientras que su colega de bancada, el primer vicepresidente del Senado Alejandro Muñante, asistió a foros en Santo Domingo, Madrid y México.

El ausentismo por viajes también ha quedado registrado en la Cámara de Diputados durante las sesiones del Pleno. El diputado Christian Aranda, de Renovación Popular, acumuló “licencias por viaje” que le permitieron ausentarse de cinco sesiones plenarias entre agosto y setiembre, argumentando que sus traslados —como un próximo compromiso en Bolivia sobre libertad religiosa— son financiados por organizaciones internacionales. En tanto, otros legisladores optaron por modificar sus rutas o no dar declaraciones sobre sus permisos, como la senadora Susana Matute, quien cambió un destino inicialmente previsto a Colombia por un evento en Montevideo, o el diputado Ernesto Zunini, de Juntos por el Perú, quien evitó responder sobre sus desplazamientos.

CHINA, EL DESTINO MÁS POPULAR

El destino que concentró el mayor número de parlamentarios fue la República Popular China, hacia donde partió una delegación multipartidaria de al menos quince legisladores entre el 11 y el 21 de octubre. La comitiva, invitada por la embajada de dicho país con gastos cubiertos para abordar temas como la Asamblea Popular Nacional y la seguridad pública, estuvo integrada por representantes de agrupaciones como Fuerza Popular, Renovación Popular, Buen Gobierno, Ahora Nación y Juntos por el Perú. El viaje se realizó durante la semana de representación, periodo en el cual los parlamentarios debían abocarse a la atención de sus respectivas regiones.

La delegación a China estuvo encabezada por la segunda vicepresidenta del Senado, Nilza Chacón, de Fuerza Popular, cuya participación fue reseñada en medios oficiales de la Asamblea Popular Nacional del país asiático, aunque la legisladora no difundió imágenes de la actividad en sus redes personales. Dentro del grupo de viajeros figuraron también los parlamentarios Mirtha Vásquez, Rossana Alayza, Gustavo Segura y Diego Bazán. Durante las actividades programadas en el continente asiático, algunos congresistas, como César Vidaurre de Fuerza Popular, mantuvieron reuniones con ejecutivos de la empresa Chinalco, firma que opera yacimientos mineros en territorio peruano.

En paralelo a la delegación oficial, se registró un segundo viaje individual hacia el país asiático coordinado al margen de la comitiva general. La primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Analí Márquez, de Juntos por el Perú, gestionó una licencia personal para participar del 8 al 18 de octubre en un encuentro de líderes políticos jóvenes organizado por el Comité Central del Partido Comunista Chino. La solicitud de viaje de la diputada por Cusco se concretó pocos días después de que la propia legisladora cuestionara públicamente en el Pleno la conveniencia de los viajes al exterior en medio de la coyuntura nacional de inseguridad.

Durante su estancia en China, la diputada Márquez brindó declaraciones a la televisión estatal en las que manifestó su interés por gestionar e implementar en el país tecnologías de canalización de agua, herramientas para la detección del cáncer y plataformas de comercio electrónico como Alibaba. Al ser consultada sobre si dichas gestiones corresponden a las competencias del Poder Legislativo, la parlamentaria sostuvo que su labor busca servir como enlace de cooperación entre los niveles de gobierno regional y local, concluyendo así una serie de desplazamientos internacionales que continúan generando debate en el marco del inicio de la gestión bicameral.

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