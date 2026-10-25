Galarreta asegura que error en publicación de facultades se solucionó con fe de erratas: “Ya está solucionado”

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sostuvo que la fe de erratas publicada para corregir la autógrafa de la delegación de facultades legislativas permitió solucionar el cuestionamiento surgido en torno al documento.

En entrevista con Punto Final, dijo que el presidente del Senado, Miguel Ángel Torres, realizó la corrección y que está pendiente una junta de portavoces para abordar el tema. “Para mí el tema ya está solucionado”, manifestó.

“Ha habido bastante generosidad en algunos diputados y mezquindad en un sector minoritario”, expresó. Asimismo, afirmó que algunos legisladores recién están comenzando a ejercer sus funciones y que la confianza entre las bancadas debe construirse progresivamente.

El presidente del Consejo de Ministros remarcó que la delegación de facultades comprende un conjunto de medidas que solicitan los gobiernos y lamentó que el Ejecutivo no haya recibido atribuciones para impulsar algunas iniciativas, como la titulación de propiedades y medidas para facilitar el ingreso de jóvenes al mercado laboral con mejores beneficios.

EJECUTIVO PREPARA MEDIDAS DE SEGURIDAD

En materia de seguridad ciudadana, Galarreta defendió las acciones que viene ejecutando el Gobierno para enfrentar la criminalidad y explicó que se está trabajando en coordinación con el Poder Judicial, los servicios de inteligencia, la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

También destacó las intervenciones realizadas en establecimientos penitenciarios y afirmó que, en el caso del penal El Milagro, la instalación de detectores que funcionen adecuadamente permitió reducir en 50 % las visitas.

El premier señaló que se está trabajando con los nuevos responsables de la Policía y del INPE para identificar a los funcionarios que no cumplen sus obligaciones, así como para detectar posibles vínculos entre internos y personal de seguridad.

DECRETOS SUPREMOS Y MEDIDAS PENDIENTES

Galarreta explicó que con la aprobación de las facultades , los ministerios comenzarán a presentar sus decretos supremos. También indicó que algunas medidas que no fueron permitidas por el Congreso, como las vinculadas con la titulación de tierras agrícolas afectadas, deberán evaluarse a través de decretos de urgencia o proyectos de ley, según corresponda.

En relación con el Fenómeno El Niño, sostuvo que el Gobierno necesita aprobar normas para enfrentar sus efectos y cuestionó que, pese a que se había informado sobre la situación en febrero al Gobierno de turno, no se hubieran tomado medidas.

DESCARTA CAMBIOS INMEDIATOS EN EL GABINETE

El titular de la PCM negó que haya discrepancias con el presidente del Senado, Miguel Angel Torres. Consultado sobre la necesidad de renovar el gabinete, respondió que esa decisión corresponde a la presidenta de la República y aseguró que, desde su perspectiva, los integrantes del equipo ministerial deberían quedarse en sus cargos.

GOBIERNO APUNTA A EVITAR LA RECESIÓN

En el ámbito económico, Galarreta sotuvo que el país mantiene un déficit bajo, pero consideró necesario apoyar a los sectores más vulnerables sin dejar de lado la responsabilidad económica.

El objetivo, afirmó, es evitar una recesión y reducir el impacto de las emergencias sobre la población con menores recursos. En ese contexto, mencionó proyectos de infraestructura educativa por 6.000 millones y señaló que hay colegios cuya ejecución se ha quedado en alrededor del 20 %.

El premier también advirtió que el Fenómeno El Niño podría extenderse hasta finales de año y provocar efectos graves, especialmente en las zonas afectadas por la sequía y las pérdidas de recursos agrícolas y ganaderos.

Finalmente, anunció que el Ejecutivo prepara una respuesta de mayor alcance frente a las emergencias. Mencionó la disponibilidad de helicópteros para atender incendios y señaló que se espera contar con más unidades hacia finales de noviembre.

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