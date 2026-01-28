Temas
Lima

Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, llegó a Lima

Lima
Lidia Castro
Lidia Castro
Alrededor de las 6:25 pm del miércoles 28 de enero, Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’ llegó a Lima. Tras ser entregado por las autoridades de Paraguay a los agentes de Interpol Perú, ‘El Monstruo’ abordó el avión policial rumbo a Bolivia, Arequipa y finalmente Lima. Es así como llegó a territorio nacional para cumplir su condena de 32 años por robo agravado y para responder a la justicia por secuestro, organización criminal y extorsión agravada.

