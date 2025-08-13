Escolar atropellado en SJL al salir del colegio: vecinos denuncian exceso de velocidad en zona escolar

Un menor de edad fue atropellado por un vehículo que circulaba a gran velocidad cuando salía de su colegio en San Juan de Lurigancho. El accidente ocurrió en la avenida Lloque Yupanqui y quedó registrado por cámaras de seguridad, generando indignación entre los vecinos.

Según testigos, el conductor no logró frenar a tiempo e impactó contra el estudiante, quien fue auxiliado de inmediato. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del menor.

Los moradores de la zona denunciaron que este tipo de incidentes son frecuentes debido a la ausencia de rompemuelles y la alta velocidad de los vehículos que transitan por la vía. “Desde que el alcalde cerró el paradero 10 de Canto Grande, todo el tránsito se ha desviado por aquí. Teníamos un rompemuelle, pero se deterioró por el paso de los autos. Aquí hay dos colegios y los niños cruzan todos los días”, señaló una vecina.

Otro vecino aseguró que, hace dos años, la comunidad construyó un rompemuelle con recursos propios, pero este ya no cumple su función. “Los fines de semana los autos pasan a toda velocidad, como si volaran, sin pensar que aquí viven familias y hay peatones”, afirmó.

La comunidad exige a las autoridades municipales que implementen de manera urgente reductores de velocidad y medidas de seguridad vial para evitar que hechos como este vuelvan a repetirse.

