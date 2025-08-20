Escolar se desmaya tras sufrir robo de celular cuando subía a bus en SMP

La inseguridad ciudadana golpea nuevamente a San Martín de Porres. La mañana del martes 19 de agosto, una escolar fue víctima de un violento asalto cuando se disponía a subir a su bus en plena avenida Caquetá, a pocos metros del concurrido mercado del mismo nombre.

Las cámaras de seguridad registraron el preciso momento en que un delincuente intercepta a la menor para arrebatarle su celular. Tras el ataque, la estudiante quedó en estado de shock y segundos después se desvaneció en plena vía pública, generando alarma entre los transeúntes.

Pese a que la zona es altamente transitada, las imágenes evidencian la ausencia de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), lo que facilitó la fuga del delincuente.

El caso ha reavivado el debate sobre la falta de control en puntos críticos del distrito, donde la delincuencia sigue actuando a plena luz del día y sin respuesta efectiva de las autoridades.

