Esposo de mujer que terminó en UCI tras recibir suero defectuoso: “Está en coma severo”

La vida de Rosa y su familia dio un giro trágico tras una operación programada en la clínica Sanna para extirpar un tumor en el seno. Lo que debía ser un procedimiento rutinario se convirtió en una pesadilla cuando se le administró suero fisiológico defectuoso, fabricado por Medifarma, que la dejó en coma severo.



Eduardo, su esposo, relató a Latina Noticias la angustia que vive desde entonces. “La clínica Sanna recién nos informó el día miércoles que está en un coma severo, y bueno prepararnos para lo peor”, expresó.



Según su testimonio, la operación transcurrió sin complicaciones aparentes, pero tras varias horas de espera, Rosa no despertaba. “Pasaron 8 horas, no hicieron nada con mi esposa, y después convulsiona a las 4 a.m., recién cuando ella convulsiona la meten a UCI y la entuban”, narró Eduardo.

Fue entonces cuando le informaron que su esposa tenía un nivel de sodio peligrosamente elevado, 199, y que el suero administrado era del lote defectuoso alertado a nivel nacional. “El día lunes me entero por el comunicado del Minsa, el martes la clínica, por presión, nos dicen que fue el suero”, indicó.



Eduardo denuncia negligencia por parte de la clínica, que tardó horas en actuar y no implementó un plan de contingencia oportuno. “ La clínica me dice que harán lo humanamente necesario, pero yo quiero a mi esposa, no activaron un plan de contingencia a las dos horas que no despertaba para que no se agravara el problema, dejaron que pasaran ocho horas. Ellos no hicieron nada porque yo estuve en la sala, yo vi que no estaban haciendo nada”, lamentó.



Además, critica la falta de comunicación del laboratorio Medifarma. “No vemos ninguna comunicación por parte del laboratorio, de Medifarma, la clínica por presión nuestra está teniendo comunicación”, señaló.

El único deseo de Eduardo es que su esposa se recupere. “Lo que queremos es que me devuelvan a mi casa, lo que quiero es volver a mi casa y encontrar a mi esposa sonriente, quiero llegar a dormir y dormir con mi esposa. Quiero salir a comprar con mi esposa, yo con el coche y ella con la lista”, expresó con profunda tristeza.

