Este es lo que deben pagar los viajeros que hagan escala en el Jorge Chávez desde el 27 de octubre

Desde el próximo lunes 27 de octubre, todos los viajeros que realicen una escala en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez deberán pagar una Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia, pues así lo determinó el concesionario Lima Airport Partners.

Este monto adicional que deberán pagar los viajeros no ha caído bien en las aerolíneas ya que indican que es un factor negativo en cuanto a otros aeropuertos del continente que no cobran este monto. Ahora, ya se conoce el precio exacto de lo que se deberá pagar en Lima cada que un avión haga escala para conectar con otro punto.

“Desde el lunes 27 de octubre entrará en vigencia el pago de la tarifa de conexión internacional, únicamente para pasajeros que vienen de un vuelo internacional, usan las instalaciones del aeropuerto como escala y se dirigen hacia su siguiente vuelo internacional”, explicó LAP en sus cuentas oficiales.

El pago a realizar por parte de los viajeros es de 12.67 dólares (incluído IGV) y se deberá pagar en los mósulos físicos del Aeropuerto Jorge Chávez o sino de manera online.

Cabe mencionar que dicha medida está siendo rechazada por las diversas aerolíneas que operan en Lima e incluso, Latam y Sky Airlines anunciaron que cerrarán sus rutas hacia La Habana y Cancún, respectivamente, por el cobro adicional que tendrá el Jorge Chávez.

