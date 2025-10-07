Estos son los cinco puntos del acuerdo firmado por transportistas y el Gobierno para levantar el paro

Acuerdos sin consenso. El Gobierno anunció —durante la noche del lunes 6— que se llegó a un acuerdo con los dirigentes de transporte, encabezados por Martín Ojeda, para que se levantara el paro para este martes 7. El documento, suscrito por ambas partes en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), fija cinco puntos claves para la lucha contra las extorsiones en el país. Horas después, si bien el paro se redujo, Lima amaneció de nuevo con problemas de transporte y vías bloqueadas.

En horas de la mañana, el presidente de la Asociación Nacional de Conductores, Miguel Palomino, junto a otros dirigentes, cuestionó los acuerdo adoptados anoche en la PCM, al considerarlos como “insuficientes” y que no abordan la problemática con la “premura” que la crisis de inseguridad amerita. Agregó que, pese a acercarse a las instalaciones del Ejecutivo, no se le permitió participar de la reunión.

En la reunión estuvieron presentes de parte del Gobierno el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa, el ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, el titular del Interior, Carlos Malaver, y el ministro de Transportes, César Sandoval. De parte de los transportistas, dirigentes de Lima y Callao.

LOS CINCO PUNTOS ACORDADOS EN PCM

El primer punto suscrito entre el Gobierno y los transportistas radica en la instalación de una mesa de diálogo para el próximo martes 14 de octubre. Se convocará a las empresas de transporte y a representantes del Estado para identificar una solución integral para la crisis en el transporte.

Este primer punto fue cuestionado por el dirigente Miguel Palomino, quien consideró que siete días es mucho considerando que diariamente los transportistas son amenazados por los extorsionadores.

Otro de los acuerdos tomados es disponer que el Ejecutivo brinde apoyo a los deudos de los conductores fallecidos y víctimas, teniendo en cuenta que —hasta la fecha— decenas de transportistas fueron víctimas de atentados en Lima y Callao.

Otros puntos del acta. Mayor coordinación entre el Ministerio Público, Poder Judicial y el Ejecutivo para la implementación de unidades de flagrancia e intensificar el bloqueo de señales telefónicas en los penales. Un trabajo en conjunto para evitar acciones que afecten el correcto servicio de transporte. Y, finalmente, que los transportistas se comprometieron a no acatar el paro este martes 7.

