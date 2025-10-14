Estos son los horarios del Metropolitano, Corredores y Línea 1 y 2 del Metro de Lima
Este miércoles 15 de agostos se ha convocado a una marcha nacional por los últimos acontecimientos de delincuenciales ocurridos en el país, además, de la juramentación de José Jerí como presidente de la República tras la vacancia a Dina Boluarte.
Si bien los transportistas han indicado que no acatarán esta movilización y/o paro programado para este miércoles, hay un sector que indica que sí paralizarán sus labores con el fin de hacerse sentir en la marcha nacional.
Ante ello, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) confirmó que los servicios de Metropolitano, Corredores, Línea 1 y 2 del Metro de Lima, funcionarán con normalidad. En esta nota de Latina Noticias, conoce los horarios de estos servicios de transporte público.
HORARIOS DEL METROPOLITANO, CORREDORES Y LÍNEA 1 Y 2 DEL METRO DE LIMA
- Metropolitano: De 5am a 11 pm y los buses alimentadores, de 5 am a 12am.
- Corredores Complementarios: De 5am a 12am.
- Línea 1 y 2 del Metro de Lima: De 5am a 10 pm y de 6am a 11 pm, respectivamente.
- AeroDirecto: Funcionará todo el día (24 horas).
📣 ¡ATENCIÓN, USUARIOS!
Este 15 de octubre, los servicios del Metropolitano, corredores complementarios, líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao, y AeroDirecto operarán con normalidad. pic.twitter.com/hMK0S7O5so
— Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) October 15, 2025