Extorsionadores accedieron a clase virtual: amenazan a profesores con fotos de sus hijos

La comunidad educativa del colegio privado Pitágoras, sede Los Olivos, se encuentra en estado de alerta máxima. Padres de familia se reunieron hoy en los exteriores del centro educativo para hacer pública una situación que consideran insostenible: las extorsiones han alcanzado un nuevo nivel de gravedad, poniendo en peligro la integridad de docentes y alumnos.

Los padres de familia indicaron que, una semana antes optaron por las clases virtuales debido a que empezaron a recibir amenazas; sin embargo, eso no ha sido impedimento para los delincuentes, pues ahora lograron acceder al link de la clase virtual para amedrentar a los docentes.

“Nosotros estamos indignados, a la primera llamada de extorsión nos mandaron a las virtuales, nosotros aceptamos para que no pierdan las clases. Y qué pasa, ayer, en plena clase virtual se metieron, usurpando la función de los docentes, los extorsionadores se metieron a la clase virtual. No sé cómo están operando. No sé cuál es su sistema», puntualizó una madre de familia visiblemente afectada.

Y no solo eso, un profesor del primer grado de primaria recibió un mensaje amenazante, en el que le pedían que el colegio pague 600 mil soles si no atentarían contra su vida. Ante esta situación, el docente optó por terminar la clase, salirse de los grupos de WhatsApp.

«El profesor de primer grado de primaria, en plena clase virtual, dijo que ya no podía seguir con la clase porque el colegio estaba sufriendo un atentado. Los niños empezaron a llorar, dónde está el cuidado de la salud mental de los niños. Cómo queda ese niño, qué le decimos», detalló la mujer.

«A los minutos la directora empezó a salirse de los grupos, los profesores. Todo se desintegró. Lo que nos informaron es que los extorsionadores han mandado a los profesores fotos de sus hijos, de la hora a la que sale con su perro y mensajes aterrorizadores, me traumó de leerlo», añadió.